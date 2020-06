Het kabinet heeft de subsidieregeling elektrisch rijden donderdag definitief gemaakt. Daarmee komen particulieren die een elektrische auto's aanschaffen of privé leasen vanaf 4 juni in aanmerking voor subsidie, aangezien de regeling met terugwerkende kracht is aan te vragen.

Dat staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar staan ook de voorwaarden waaraan een elektrische auto moet voldoen vermeld. Tevens is er op basis van informatie van importeurs en dealers een lijst opgesteld met voertuigen waarvan de RVO weet dat ze in aanmerking komen.

Zo moet het voertuig een rijbereik van minimaal 120 kilometer hebben en een catalogusprijs, oftewel de oorspronkelijke nieuwprijs, die tussen de 12.000 en 45.000 euro ligt. Daardoor komt een tweedehands Tesla Model S niet in aanmerking, aangezien deze destijds voor een fors hoger bedrag in de prijslijst stond.

Dit jaar en volgend jaar is er voor een gebruikte elektrische auto een subsidiebedrag van 2.000 euro beschikbaar, terwijl er voor een nieuw model 4.000 euro beschikbaar is.

RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck is blij met de maatregel. "Het overgrote deel van de Nederlandse automobilisten is particulier, maar vooralsnog is zo'n 80 procent van alle emissieloze auto's zakelijk geregistreerd. Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen is het daarom essentieel dat net als de zakelijke automobilist ook de particuliere automobilist verleid wordt om emissieloos te rijden."

Wel had de brancheorganisatie graag gezien dat ook modellen met een hogere aanschafwaarde in aanmerking zouden komen, zodat ook waterstofauto's met subsidie aangeschaft kunnen worden.