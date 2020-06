Bentley heeft met het uit productie nemen van de Mulsanne ook afscheid genomen van de iconische 6,75-liter V8-motor, een krachtbron die het merk in 1959 voor het eerst introduceerde en die gedurende ruim zes decennia in de basis onveranderd bleef.

Het laatste motorblok werd eerder deze week in elkaar gezet, zo laat Bentley woensdag weten. Net als de eerste werd ook de laatste V8-motor nog met de hand gebouwd, een proces dat anno 2020 nog altijd vijftien uur in beslag neemt. In totaal zijn er op die manier de afgelopen 61 jaar 36.000 motorblokken gebouwd.

De V8-motor van Bentley maakte in 1959 zijn debuut in de S2. In 1972 werd het blok opgeboord naar 6,75 liter en acht jaar later voor het eerst grondig aangepast, om zo te kunnen voldoen aan de toen geldende emissienormen. In 2010 werd de V8-motor opnieuw flink aangepast, ditmaal voor gebruik in de Mulsanne.

De krachtbron uit de Bentley Mulsanne is goed voor 530 pk en een trekkracht van 1.100 Nm, bijna het viervoudige van een gemiddelde dieselmotor.

Het eerste en laatste model met de beroemde V8-motor zij aan zij. (Foto: Bentley)