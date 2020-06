SIXT stapt in de markt voor deelauto's en introduceert woensdag volledig elektrische voertuigen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De auto's kunnen per uur, per dag en per week gebruikt worden.

Het bedrijf begint met een vijftal volledig elektrische modellen: de BMW i3, Jaguar I-PACE, Nissan LEAD, SKODA CITIGOe iV en de Volkswagen e-Golf.

De voertuigen kunnen voor maximaal 27 dagen achtereen gebruikt worden. Gebruik per uur, een deel daarvan of per dag is ook mogelijk. De kosten bedragen minimaal 19 cent per minuut.

"Dit betekent dat een klant 's ochtends eenvoudig een auto oppikt in Amsterdam, naar werk kan rijden in Rotterdam of Den Haag, en hier vervolgens de auto achter kan laten", aldus Karen van den Boom, CEO van SIXT Nederland.

Naast in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kunnen de voertuigen ook bij SIXT-filialen achtergelaten worden na gebruik.

De verhuurder ziet de nieuwe dienst als een alternatief voor openbaar vervoer en benadrukt dat er strikte hygiëneprotocollen gelden en dat de auto's regelmatig geïnspecteerd en gedesinfecteerd zullen worden.

