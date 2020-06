Autobedrijven verkochten in mei 111.146 occasions. Dat is het op een na hoogste verkoopcijfer van tweedehands auto's ooit, meldt brancheorganisatie BOVAG woensdag. Dit zou samenhangen met de vraag naar alternatieven die leeft onder mensen die gewoonlijk met het openbaar vervoer reizen.

Ongeveer de helft van de mensen die gewoonlijk met het openbaar vervoer naar het werk reisden, is van plan om voortaan alternatief vervoer te kiezen. Van die groep kiest 57 procent voor de auto, 8 procent zegt om deze reden zelfs een auto te gaan kopen en 1 procent wil een auto gaan huren, lenen of leasen.

In april liepen de occasionverkopen door de coronamaatregelen nog met ruim 26 procent terug in vergelijking met een jaar eerder, en in maart was de daling 14 procent. Het herstel is in mei pas te zien.

Particulieren verkochten in mei ook onderling flink meer tweedehands auto's. Het ging om 73.433 occasions, 17,6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het onderzoek van BOVAG werd gedaan onder 1.185 consumenten.

