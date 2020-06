Het aantal registraties van nieuwe auto's in Nederland staat onder druk. In maart en april ging de verkoop met respectievelijk 23,4 en 53 procent omlaag. In mei gingen 59,2 procent minder auto's op kenteken. Vrijwel alle merken hebben daardoor in de eerste vijf maanden minder verkocht dan vorig jaar. Toch wisten enkele merken de schade te beperken. Welke bedrijven waren dat?

Bij de volumemerken wist slechts een fabrikant tot en met mei een verkoopstijging te noteren: Porsche.

Er gingen 834 exemplaren op kenteken, tegenover 532 gedurende dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt neer op een plus van 57 procent.

Vooral de Cayenne doet het met 378 stuks een stuk beter dan vorig jaar en dat terwijl deze SUV minimaal 115.300 euro kost. Ook plukt Porsche de vruchten van de volledig elektrische Taycan, waar er al 108 van op kenteken zijn gegaan.

Kia, MINI en Land Rover houden schade beperkt

Andere merken hielden vooral de schade beperkt. Kia slaagde daar het beste in, aangezien dit merk slechts 2,2 procent inlevert ten opzichte van vorig jaar. Het Zuid-Koreaanse merk is nu met afstand het tweede merk van Nederland.

De elektrische Niro is sneller leverbaar en dat is terug te zien in de verkoopstatistieken. De eveneens elektrische Soul draagt ook een steentje bij, net als de Kia ProCeed.

MINI verkocht in de eerste vijf maanden 8,3 procent minder wagens dan een jaar eerder. Net als bij Kia is dat vooral te danken aan de komst van een elektrische auto, te weten de MINI Electric. Hierdoor bleef het aantal registraties van de MINI MINI op peil en daarmee de verkoop van het merk als geheel.

Ook is er een eervolle vermelding voor Land Rover. Daar daalde het aantal registraties tot en met mei met 9 procent. Bij het Britse merk was het de nieuwe Range Rover Evoque die de kar trok en zo de schade binnen de perken hield.

Kia is mede dankzij de e-Soul nu het tweede merk van Nederland. (Foto: Kia)

Opel heeft last van verdwenen stadsauto

Bij veel andere merken ging de verkoop met tientallen procenten onderuit. Een negatieve uitschieter was Smart, dat sinds enkele maanden alleen nog maar volledig elektrische modellen verkoopt. Daar profiteert het merk niet van, aangezien er 78 procent minder auto's op kenteken gingen. Wel gaat het hier om uiterst kleine aantallen, aangezien het merk tot en met mei 38 nieuwe auto's verkocht.

Voor het geplaagde Alfa Romeo geldt hetzelfde. Het Italiaanse merk zette 111 nieuwe voertuigen op kenteken, een daling van 70 procent. Zustermerk Jeep zag de verkoop met 78 procent inzakken tot 143 exemplaren. En Jaguar verkocht met 211 auto's dit jaar tot nu toe 51 procent minder.

Percentueel presteerde Opel beter, maar in absolute aantallen is dit jaar tot nu toe een drama. Het aantal registraties daalde van 14.329 in de eerste vijf maanden van 2019 naar 7.689 exemplaren in dezelfde periode een jaar later. Dit betekent een teruggang van 46 procent. Opel heeft vooral last van het wegvallen van de stadsauto Karl, waarvan maar liefst 3.395 exemplaren in de eerste vijf maanden van vorig jaar op kenteken gingen.

Daar staat tegenover dat de verkoop van de nieuwe Corsa, waar ook een volledig elektrische versie van is, nog op gang moet komen. Bovendien komt Opel binnenkort met de geheel nieuwe Mokka. Ook dit model krijgt een elektrische variant.

Aantal registraties tot en met mei Alfa Romeo: 111 (-70 procent)

Audi: 4.247 (-24 procent)

BMW: 7.845 (-25 procent)

Citroën: 4.537 (-33 procent)

Dacia: 679 (-38 procent)

DS: 209 (-38 procent)

Fiat: 1.638 (-30 procent)

Ford: 7.819 (-33 procent)

Honda: 466 (-36 procent)

Hyundai: 4.385 (-34 procent)

Jaguar: 211 (-51 procent)

Jeep: 143 (-76 procent)

Kia: 11.261 (-2,2 procent)

Land Rover: 633 (-9 procent)

Lexus: 297 (-27 procent)

Mazda: 2.556 (-38 procent)

Mercedes-Benz: 5.882 (-19 procent)

MINI: 3.059 (-8,3 procent)

Mitsubishi: 2.203 (-33 procent)

Nissan: 3.634 (-35 procent)

Opel: 7.689 (-46 procent)

Peugeot: 9.385 (-31 procent)

Porsche: 834 (+57 procent)

Renault: 7.879 (-24 procent)

Seat: 3.710 (-26 procent)

Skoda: 6.201 (-23 procent)

Smart: 38 (-78 procent)

Subaru: 141 (-27 procent)

Suzuki: 2.742 (-37 procent)

Tesla: 2.099 (-43 procent)

Toyota: 8.982 (-12 procent)

Volkswagen: 15.237 (-27 procent)

Volvo: 5.188 (-38 procent)

