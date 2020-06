14.934 nieuwe personenwagens zijn in mei in Nederland op kenteken gegaan, een daling van 59,2 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt maandag uit cijfers BOVAG, RAI Vereniging en RDC.

Vorig jaar mei werden nog 36.601 nieuwe voertuigen geregistreerd. Brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging wijzen naar de coronacrisis als oorzaak van de vraaguitval. Tevens waren vrijwel alle autofabrieken in Europa en daarbuiten de afgelopen weken gesloten.

Kia was in mei het bestverkochte merk met 1.782 exemplaren. Dit was mede te danken aan de Kia Niro en Kia Picanto, de nummers één en twee van afgelopen maand. Volkswagen eindigde op plek twee, Peugeot op plaats drie. Renault en Opel maken de top vijf van mei compleet.

Gemeten over de eerste vijf maanden van dit jaar staat de teller op 133.325 nieuwe auto's, 27,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Mogelijk zal de het aantal registraties later dit jaar aantrekken als er per 1 juli een subsidie beschikbaar komt voor particuliere kopers voor de aanschaf van een elektrische auto.

