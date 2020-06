Zuid-Korea heeft in mei fors minder auto's geëxporteerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het exportvolume daalde met 54 procent, maakt het ministerie van Handel maandag bekend.

Vrijwel alle voertuigen zijn afkomstig van de Hyundai Motor Group, de op vier na grootste autoproducent ter wereld. Het bedrijf voert de merken Hyundai en Kia.

Hyundai verkocht afgelopen maand wereldwijd 217.510 nieuwe auto's. Dat is weliswaar een daling van 39 procent vergeleken met een jaar eerder, maar ten opzichte van april lag de verkoop juist 30 procent hoger. Kia Motors zag het aantal registraties in mei met 33 procent dalen naar 160.913 stuks.

Hyundai verkocht buiten Zuid-Korea de helft minder auto's, Kia op zijn beurt 44 procent minder. Op de thuismarkt ging het een stuk beter, aangezien Hyundai een plus van 5 procent noteerde ten opzichte van mei 2019. Kia verkocht in mei in Zuid-Korea zelfs 19 procent meer nieuwe auto's.