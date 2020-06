BMW heeft dinsdag de nieuwe 4 Serie gepresenteerd. Om meer onderscheid tussen de 3 Serie en 4 Serie te creëren, grijpt BMW terug op een familiegezicht uit de eerste helft van de vorige eeuw, namelijk een enorme grille.

Voorheen was de karakteristieke BMW-grille, door liefhebbers ook wel de nieren genoemd, horizontaal georiënteerd. Voor het eerst sinds de BMW 503 uit 1956 zijn deze nieren weer echt verticaal tot aan de onderzijde van de auto.

De nieuwe 4 Serie lijkt sterk op de vorig jaar getoonde Concept 4. Toen deed de grille veel stof opwaaien, maar BMW heeft dus doorgezet. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat straks ook de M3 van een dergelijke frontpartij voorzien zal zijn.

Binnenin zijn de verschillen met de 3 Serie een stuk kleiner. BMW zegt meer werk gemaakt te hebben van de geluidsisolatie. Ook zijn de veiligheidssystemen iets uitgebreider. Zo kan de 4 Serie in de file automatisch ruimte maken voor de hulpdiensten.

Vanbinnen weinig onderscheidend vermogen. (Foto: BMW)

4 Serie leverbaar met benzine- en dieselmotoren

De 4 Serie komt in oktober op de markt en zal dan leverbaar zijn met benzine- en dieselmotoren. De internationale motorenlijst begint met een 184 pk sterke benzinemotor, die de auto aan een acceleratietijd van 7,5 seconden helpt. De 258 pk sterke 430i heeft daar 5,8 seconden voor nodig.

De M440i is met zijn 374 pk en mild-hybridtechniek het voorlopige topmodel. Deze uitvoering schiet in 4,5 seconden naar 100 kilometer per uur. De liefhebbers zullen uitkijken naar de M4, die later gepresenteerd wordt. Deze versie krijgt maar liefst 510 pk

De diesels krijgen ook ondersteuning van mild-hybridtechniek en leveren respectievelijk 190, 286 en 340 pk. Alle motoren zitten gekoppeld aan een automatische transmissie.

De achterkant is minder controversieel. (Foto: BMW)

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl