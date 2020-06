Volkswagen heeft in Brazilië de Nivus gepresenteerd. Op termijn komt dit model - zij het in licht aangepaste vorm - ook naar Europa. Later dit jaar zal het Duitse merk de Europese versie tonen. Dit kunnen we verwachten.

De Volkswagen Nivus is een kruising tussen een coupé en een SUV en is daarmee een cross-over van het zuiverste water. Een dergelijke carrosserievorm is dankzij auto's als de BMW X6 en Mercedes-Benz GLC Coupé al gemeengoed in het hogere segment, maar niet in het compacte segment.

Sterker nog, de Nivus is straks in Nederland zonder directe concurrent. Elders ligt dat anders, aangezien Renault in Rusland een coupé-versie van de Captur levert.

De aflopende daklijn moet associaties met een coupé oproepen. (Foto: Volkswagen)

Bekend recept

De Nivus deelt zijn basis met de Volkswagen Polo en meet in Brazilië 4,27 meter in lengte en 1,76 meter in de breedte. Het nieuwe model is 1,49 meter hoog. De wielbasis is met 2,57 meter min of meer gelijk aan die van de T-Cross, de andere compacte SUV van het merk. De bagageruimte meet 415 liter.

Het motorenaanbod zal vermoedelijk overeenkomen met dat van de T-Cross en de andere modellen uit de Volkswagen-familie: de Seat Arona en de SKODA KAMIQ. Reken op een driecilinder benzinemotor met 95 of 110 pk. Vermoedelijk zal de Nivus ook leverbaar worden met de bekende 150 pk sterke viercilinder benzinemotor.

De krachtbronnen met 115 en 150 pk zijn bij de andere modellen leverbaar in combinatie met automaat. Dat zal naar verwachting bij de Volkswagen Nivus niet anders zijn. De auto komt in 2021 op de markt.

Het interieur heeft veel overeenkomsten met dat van de T-Cross. (Foto: Volkswagen)

