Aston Martin is vorige week begonnen met de bouw van de zogeheten DB5 Goldfinger Continuation. Het gaat om een nieuw model op basis van de auto uit de James Bond-film Goldfinger. De DB5 is lang niet de enige Aston Martin uit de beroemde filmreeks, maar wel de bekendste. Komt er ooit nog een model dat uit de schaduw van de DB5 kan treden? Hieronder en lijstje met kandidaten.

Sinds zijn debuut in Goldfinger in 1964 is de Aston Martin DB5 niet meer weg te denken uit de filmreeks. De auto was vervolgens in verschillende films te zien, zoals Thunderball (1965), Tomorrow Never Dies (1997), Casino Royale (2006) en Skyfall (2012).

Daarnaast kwam de auto kortstondig in beeld in The World Is Not Enough (1999) en recentelijk in de film Spectre (2015). Ook in de aanstaande film No Time To Die is weer een prominente rol weggelegd voor de DB5.

Het is daarom geen verassing dat Aston Martin daar een slaatje uit wil slaan. De DB5 Goldfinger Continuation kost namelijk minimaal 2,75 miljoen pond (ruim 3 miljoen euro). De DB5 is echter zoals gezegd niet de enige Aston Martin die in de filmreeks gebruikt is, waardoor toekomstige generaties mogelijk een ander model zullen omarmen.

De DB5 is een van de beroemdste filmauto's ooit. (Foto: Aston Martin)

V8 Vantage keert terug in No Time To Die

Een van de kanshebbers is de Aston Martin V8 Vantage Series 3. Dit model werd voor het eerst gebruikt in de film The Living Daylights (1987). In de nieuwe film No Time To Die zal James Bond deze auto letterlijk en figuurlijk afstoffen. De nummerplaat van de V8 Vantage is dan ook dezelfde.

Aston Martin V8 Vantage kwam in 1969 op de markt en is tot 1989 gebouwd. Er zijn in die periode iets meer dan 3.600 exemplaren gebouwd. De filmauto uit 1987 was onder meer voorzien van een speciale laser, een straalmotor en een setje ski's om op gladde ondergrond te kunnen ontkomen aan achtervolgers.

De V8 Vantage maakt dit jaar een comeback. (Foto: Aston Martin)

DBS zonder poespas

De andere Aston Martin met meerdere films op zijn naam had een bescheidenere uitrusting. De DBS uit Casino Royale en Quantum of Solace (2008) moest het vooral van zijn prestaties en wegligging hebben. Die zorgden er immers voor dat James Bond in de openingsscène van de laatstgenoemde film kon ontkomen aan de misdaadorganisatie Quantum.

De DBS is tussen 2007 en 2012 gebouwd en had een 517 pk sterke V12-krachtbron onder de kap. Aston Martin bouwde tussen 1969 en 1972 ook al eens een DBS. Ook dat model was in een James Bond-film te zien. De auto verscheen namelijk in On Her Majesty's Secret Service uit 1969.

Net als de moderne DBS had deze filmauto nauwelijks gadgets aan boord. Er zat een geweerhouder in het dashboardkastje en dat was het wel. Dat is ook waar James Bond zijn wapen bewaarde in latere films.

De huidige Aston Martin DBS Superleggera is het vervoermiddel van geheim agent Nomi, de opvolger van James Bond in No Time To Die. Daarmee komt het totaal voor de DBS uit op vier films (een enkele scène uit Diamonds Are Forever niet meegerekend).

De eerste DBS en een speciale versie van het huidige model. (Foto: Aston Martin)

V12 Vanquish was over de top

De andere Aston Martins uit de filmreeks zijn de V12 Vanquish uit Die Another Day (2002), de DB10 uit Spectre en de Aston Martin Valhalla uit No Time To Die. Met de Aston Martin V12 Vanquish vlogen de filmmakers uit de bocht. De auto kon onzichtbaar worden en bevatte evenveel wapentuig als een gemiddelde gevechtshelikopter, wat volgens fans en recensenten iets te veel van het goede was.

De DB10 gaat vermoedelijk ook niet de geschiedenisboeken in, al was het alleen maar omdat deze auto nooit in productie is geweest. Het model is puur en alleen voor de film Spectre ontworpen en gebouwd. Wel heeft de in 2018 geïntroduceerde Aston Martin Vantage uiterlijke kenmerken van de DB10-filmauto.

De Valhalla is nog niet op de markt, maar zal vanwege het prestatie- en prijsniveau waarschijnlijk nog zeldzamer dan normale Aston Martins worden.