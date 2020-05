De geldigheid van rijbewijzen die tijdens de coronacrisis zijn verlopen, wordt met zeven maanden verlengd. Dat heeft de Europese Commissie besloten, laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen weten.

Op die manier kunnen automobilisten met een rijbewijs dat tussen 1 februari en 1 september is verlopen of nog verloopt langer doorrijden. Ze mogen het rijbewijs in de hele EU blijven gebruiken.

De duur van zeven maanden geldt vanaf de datum waarop het rijbewijs verloopt. Rijbewijzen die zijn geschorst of ingevorderd, vallen buiten de regeling.

Eerder werd al bekend dat rijbewijzen die halverwege maart verliepen tot 1 juni geldig zouden blijven. Die periode is nu dus verruimd en geldt binnen de hele EU.

