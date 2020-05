Volkswagen neemt een controlerend belang van 75 procent in zijn Chinese joint venture partner JAC, zo maakt het Duitse concern vrijdag bekend. Daarmee is een investering van 1 miljard euro gemoeid. Tevens neemt Volkswagen een belang in Gotion High-Tech Company, een producent van accupakketten.

JAC-Volkswagen bouwt zogeheten New Energy Vehicles, auto's die deels of volledig geëlektrificeerd zijn. De komende vijf jaar moeten vijf nieuwe volledig elektrische modellen op de markt komen. Daarnaast wil het bedrijf een fabriek voor elektrische auto's bouwen.

Volkswagen neemt ook een aandeel van 26 procent in Gotion, waarmee 1,1 miljard euro gemoeid is. Het merk wordt daarmee de grootste aandeelhouder. Op termijn moet Gotion accupakketten kunnen leveren voor de elektrische auto's van Volkswagen in China.

