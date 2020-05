De auto- en motorbranche heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 1,8 procent minder omzet gedraaid. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de omzet lager uitvalt dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag.

De omzet van de branche wordt omlaaggetrokken door de uitbraak van het coronavirus en de gedeeltelijke lockdown die erop volgende. Hierdoor liep het ondernemersvertrouwen een flinke deuk op, aangezien het daalde naar -46,9 aan het begin van het tweede kwartaal.

De zware bedrijfsautobranche, gespecialiseerde reparateurs en onderdelenhandelaren zagen allen de omzet teruglopen in het eerste kwartaal. Alleen de deelbranche van handel en reparatie van personenwagens noteerde met een toename van 4 procent een omzetgroei.

Bijna 85 procent van de ondernemers in de auto- en motorbranche verwacht lagere omzet in het tweede kwartaal. De eerste voortekenen zijn er al, want in april daalde de omzet van importeurs van auto’s en motorfietsen met 62 procent.

BOVAG ziet een iets ander beeld van de sector. Eerder deze week constateerde de brancheorganisatie dat 83 procent van de ondervraagde ondernemers in de sector vertrouwen heeft dat hun bedrijf de coronacrisis doorkomt.

Het gemiddelde omzetverlies wordt geschat op 39,6 procent, terwijl dit eerder nog op ruim 44 procent stond. Ook verwachten minder ondernemers binnen drie maanden krediet nodig te hebben. Het percentage staat op 59,8 procent, terwijl dit eerder nog op 80,5 procent van de ondervraagden stond.