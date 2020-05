Nissan heeft donderdag zoals verwacht aangekondigd zijn fabriek in Barcelona te sluiten. Daarmee verdwijnen zo'n drieduizend banen. Het besluit volgt op de bekendmaking van de slechtste jaarcijfers sinds 2009.

Nissan heeft over het financiële jaar tot en met 31 maart een verlies van 40,5 miljard yen (ongeveer 342 miljoen euro) gedraaid. Dat is het slechtste resultaat sinds het gebroken boekjaar 2008/2009.

Het bedrijf verkocht in 2019 weliswaar meer auto's dan verwacht - 4,9 miljoen exemplaren in plaats van 4,8 miljoen stuks - hier werd minder aan verdiend. In de Verenigde Staten zijn veel modellen vanwege een te groot aanbod van de hand gedaan met grote kortingen.

Het Japanse merk wil nu voor 2,5 miljard euro aan kostenbesparingen doorvoeren. Als onderdeel van die besparingen worden onder meer de fabriek in Barcelona en een productielocatie in Indonesië gesloten. Door de Spaanse fabriek te sluiten zal Nissan eenmalig 1 miljard aan kosten moeten incasseren. Wereldwijd schroeft Nissan de productiecapaciteit en het modelaanbod terug.

In de toekomst zullen meer modellen van Nissan op Renaults gebaseerd zijn, zo maakte de alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi woensdag bekend.