Toyota Nederland heeft zich als partner verbonden aan Missie H2, een vereniging die in Nederland de toepassing van waterstof als energiedrager promoot. Dat maakt de importeur donderdag bekend.

Toyota sluit zich daarmee aan bij onder meer Shell, Gasunie en Stedin Groep. Missie H2 brengt waterstof onder de aandacht door middel van een samenwerking met sportkoepel NOC*NSF, die tot en met de Olympische en Paralympische Zomerspelen van 2021 in Tokio loopt.

"Als enige wereldwijde mobiliteitspartner van zowel de Olympische als de Paralympische Spelen wil Toyota van de spelen in Tokio een showcase maken van zijn toekomstvisie met betrekking tot waterstof. Ook in Nederland zien we een belangrijke rol voor waterstof weggelegd", aldus Jan-Christiaan Koenders, de managing director van importeur Louwman & Parqui.

Toyota levert met de Mirai een van de twee in Nederland beschikbare waterstofauto's. De andere is de Hyundai Nexo. Toyota toonde in januari de tweede generatie van de Mirai, die in 2021 op de markt komt.