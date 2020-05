Renault, Nissan en Mitsubishi, die samen een alliantie zijn aangegaan, verwachten in 2025 de helft minder auto's te produceren dan ze nu doen. De bedrijven willen de productie opknippen en ervoor zorgen dat merken die in een bepaalde markt sterk presteren daar de touwtjes in handen krijgen, maken de autofabrikanten woensdag bekend.

Het is voor het eerst sinds het vertrek van Nissan-topman Carlos Ghosn dat de bedrijven samen over een strategie communiceren. De alliantie kwam uit de koker van Ghosn en hij streefde naar een fusie tussen de drie partijen. Na zijn vertrek raakte de samenwerking in het slop en waren er intern meerdere brandjes.

Hoofd van de alliantie en Renault-topman Jean-Dominique Senard benadrukt in een reactie dat de bedrijven met de vernieuwde strategie het concurrentievermogen willen verbeteren en de winstgevendheid willen verhogen.

Nissan krijgt de leiding in China, Japan en de Verenigde Staten, Renault krijgt het in Europa en Zuid-Amerika voor het zeggen en Mitsubishi zal zich op Zuidoost-Azië en Oceanië richten. Hiermee wil de alliantie de kosten verlagen. De groep verwacht dat het investeringsbedrag per gemaakte auto onder het nieuwe productiemodel 40 procent lager zal liggen.

Merken richten zich op sterke punten

Verder zal Renault de leiding nemen in de ontwikkeling van compacte modellen. Waar auto's als de Renault Captur en Nissan Juke nu alleen dezelfde basis hebben, zal in de toekomst een volledig door Renault ontwikkelde auto in een Nissan-jasje worden geproduceerd. Mogelijk volgen er ook andere modellen waarbij alleen de merklogo's en het uiterlijk van elkaar verschillen.

Daarnaast neemt Renault de ontwikkeling van (deels) elektrische aandrijflijnen op zich, terwijl Mitsubishi leidend wordt op het gebied van de plug-inhybrideaandrijflijn. Daar heeft het Japanse merk veel ervaring mee.

Nissan was met de Qashqai de grondlegger van cross-overs in de middenklasse en blijft daarom leidend in dit deel van de markt. Ook de toekomstige Qashqai zal geheel van Nissan zelf komen. Binnen de alliantie krijgt het merk tevens de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van technologie voor autonoom rijden.