Mercedes-Benz heeft de facelift die het in maart voor de E-Klasse sedan en stationwagen presenteerde, nu ook doorgevoerd op de E-Klasse Coupé en Cabriolet. De modellen zijn te herkennen aan een gewijzigd front en andere achterlichten.

Daarnaast zijn er nu meer soorten lakkleuren en wielen leverbaar. Binnenin monteert Mercedes een ander stuurwiel en zijn er meer afwerkingsopties beschikbaar. Bovendien is het aantal veiligheidssystemen verder uitgebreid.

Net zoals concurrent BMW grijpt ook Mercedes de facelift aan om mild-hybridtechniek toe te passen. Mercedes noemt het systeem EQ Boost en het zorgt kortstondig voor een vermogenstoename van 20 pk. Alle benzinemotoren zijn er voortaan mee uitgerust.

Het voorlopige topmodel is de E 53 AMG-versie. Deze uitvoering heeft een 435 pk sterke zescilinder motor met EQ Boost. Daarmee sprinten de E Coupé 53 AMG en E Cabriolet 53 AMG in respectievelijk 4,4 en 4,6 seconden naar 100 kilometer per uur.

Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, die volgen in de aanloop naar de marktintroductie.

De 53 AMG-versies zijn de voorlopige topmodellen. (Foto: Mercedes-Benz)