MINI heeft de Countryman SUV van een facelift voorzien. De auto heeft anders ingedeelde koplampen en een gewijzigde bumper. Binnenin monteert het merk een digitaal instrumentarium en de plug-inhybride Country heeft een groter elektrisch rijbereik gekregen.

De MINI Cooper SE Countryman, zoals de stekkerversie heet, komt volgens de fabrikant voortaan 61 kilometer in plaats van 42 kilometer ver op één acculading. Daarnaast wordt de Countryman leverbaar met drie benzine- en drie dieselmotoren.

De vernieuwde MINI Countryman is zoals gezegd te herkennen aan andere koplampen en bumpers. Aan de achterzijde zit voortaan de Britse vlag in de achterlichtunits verwerkt, net zoals dat bij andere modellen van het merk het geval is.

Binnenin is de auto voortaan tegen meerprijs leverbaar met een digitaal instrumentarium. Daarnaast zijn er nieuwe leersoorten beschikbaar en zijn er andere afwerkingsopties leverbaar. Nieuwe lakkleuren en wielen maken de facelift compleet.

Prijzen en leverdatum zijn nog niet bekend.

De indeling van de achterlichten is een verwijzing naar de Britse vlag. (Foto: MINI)

