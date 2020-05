De Consumentenbond dagvaardt Volkswagen (VW) in juni en wil zo voor kopers van sjoemeldiesels schadevergoedingen afdwingen. De bond ziet zich gesterkt door de uitspraak die een Duits hof maandag deed in het voordeel van een consument.

Naar schatting zijn er in Nederland zo'n 180.000 gedupeerden. Zij kochten voor 2015 VW-diesels die als zeer schoon werden geadverteerd. De auto's bleken echter gemanipuleerd en stootten in het laboratorium veel minder schadelijke stoffen uit dan daadwerkelijk op de weg.

In Duitsland besloot het hof maandag dat een gedupeerde consument 80 procent van het aankoopbedrag van VW moest terugkrijgen als schadevergoeding.

"Wij hebben niet letterlijk dezelfde inzet voor Nederlandse consumenten", verduidelijkt Joyce Donat van de Consumentenbond. "We willen dat VW de fouten erkent en verantwoordelijkheid neemt."

Als de rechter de autofabrikant schuldig acht, zal die vervolgens de hoogte van de schadevergoeding vaststellen. "Maar het zou ook kunnen dan VW eerder al besluit om toch tot een schikking met de gedupeerden te komen", aldus Donat.

In verschillende landen is dat laatste al gebeurd. In de Verenigde Staten kwam het tot een schikking van 14,7 miljard dollar (bijna 13,4 miljard euro) en in Duitsland werd een schikking van 620 miljoen euro getroffen.