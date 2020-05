De McLaren Group schrapt twaalfhonderd van de in totaal vierduizend arbeidsplaatsen, zo meldt de Britse onderneming dinsdag. McLaren wijst op de coronacrisis en de geplande invoering van een kostenplafond in de Formule 1.

Vanwege de nieuwe maatregel moeten veel Formule 1-teams inkrimpen, waaronder McLaren Racing. Daarnaast verkoopt McLaren Automotive vanwege de coronacrisis minder sportwagens.

Het banenverlies wordt uitgesmeerd over alle afdelingen van de McLaren Group, waaronder ook onderdelenbouwer McLaren Applied.

"We hebben lang geprobeerd dit te ontlopen door fors in de kosten van onze activiteiten te snijden, maar helaas zien we op dit moment geen andere uitweg dan het inkrimpen van ons personeelsbestand", aldus bestuursvoorzitter Paul Walsh.

In maart beloofden de aandeelhouders onder aanvoering van het staatsfonds van Bahrein 300 miljoen pond (337 miljoen euro) in het bedrijf te pompen.

Via de uitgifte van obligaties hoopt McLaren nog meer geld op te halen. Het bedrijf wil echter zijn verzameling van historische Formule 1-auto's als onderpand gebruiken, wat tegen het zere been van veel aandeelhouders is.