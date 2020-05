De autoverkoop in China klimt uit het dal en daar profiteren met name de Duitse luxemerken van, zo blijkt uit gegevens van de Chinese brancheorganisatie CADA. In het land zijn in april meer luxeauto's als de Audi A6 verkocht dan normale personenwagens in de EU.

In april gingen in China 277.000 luxeauto's op kenteken, tegenover zo'n 270.000 personenwagens in de EU, zo schrijft de Chinese website Shine maandag.

De verkoop van duurdere modellen steeg met 11,1 procent ten opzichte van vorig jaar, terwijl de totale autoverkoop vorige maand juist 5,6 procent lager uitviel.

Vooral de grote Duitse 'grote drie' plukten de vruchten van de aantrekkende markt. BMW verkocht 67.000 nieuwe auto's, concurrent Mercedes-Benz 62.200 stuks. Audi boekte een verkoopwinst van 29,9 procent en kwam uit op 61.500 nieuwe voertuigen.

Ook Porsche kon in april op Chinese belangstelling rekenen. Het sportwagenmerk verkocht vorige maand 8.767 auto's, een plus van 23,9 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Tesla zag het aantal registraties met 121 procent toenemen tot 4.255 stuks.

Opvallend is dat sedans meer in trek waren dan SUV's. De traditionele carrosserievorm had een aandeel van 52,1 procent in de luxeverkoop, terwijl SUV's goed waren voor 46,3 procent.