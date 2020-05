De volledig elektrische Ford Mustang Mach-E komt niet voor het einde van het jaar op de markt, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Dat bevestigt Ford Nederland vrijdag. Zakelijke rijders krijgen daardoor met hogere maandelijkse bijtelling te maken.

Doordat de fabriek van de Ford Mustang Mach-E heeft stilgelegen, lukt het volgens de importeur niet om de auto nog voor het einde van dit jaar in Nederland op kenteken te krijgen.

"In de Verenigde Staten lukt het misschien nog net wel om voor het einde van het jaar te leveren, maar ze moeten vanaf daar natuurlijk op de boot naar Europa. We kunnen wel met zekerheid zeggen dat dit te lang duurt om hier voor het einde van het jaar te zijn", zo laat Ford Nederland weten.

Er was de importeur veel aan gelegen om de auto's hier voor de jaarwisseling op kenteken te krijgen. Dat is belangrijk omdat de bijtellingsregels per 1 januari weer aangepast worden en het percentage van 8 naar 12 procent gebracht wordt. Zakelijke rijders die een Mustang Mach-E gereserveerd hebben, worden dadelijk dus met een hoger maandbedrag geconfronteerd.

Ford Nederland kan nog niet zeggen wat het voor klanten kan doen die daardoor van hun reeds bestelde exemplaar af willen. De importeur zegt wel dat de dealers in ieder geval contact met de betreffende klanten zullen opnemen.

