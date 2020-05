Steeds vaker lanceren Chinese autofabrikanten nieuwe modellen die ook naar Europa komen. Dat was eind vorig jaar de MG ZS EV en eerder deze maand de nieuwe modellen van BYD, de Tang en de Han. Deze elektrische auto's moeten slagen waar hun brandstofvoorgangers faalden. Hoe dat ook alweer zat?

Het merk Landwind was eind jaren negentig de eerste die de stoute schoenen aantrok en auto's naar Europa verscheepte. Het begon met de X6 die via een speciaal opgezette Europese tak in dit van de wereld terecht kwam.

De auto was gebaseerd op de toen al sterk verouderde Japanse Isuzu Rodeo, een model dat hier vroeger als Opel Frontera gevoerd werd. Landwind voorzag de auto van een eigen frontpartij en voerde wijzigingen in het interieur door. Voor de motor klopte de Chinezen aan bij Izusu en Mitsubishi.

Al met al geen ingrediënten voor een rampzalig gerecht. Het design en de techniek hoorden misschien niet helemaal thuis in de twintigste eeuw, maar voor een prikkie kon je een dikke SUV rijden. Niet gek dan ook dat het hier aanvankelijk best oké begon. Via een importeur in Brabant werden de auto's uit Duitsland gehaald en hier op kenteken gezet.

Aan het avontuur kwam in 2005 een abrupt einde toen ADAC, Duitse evenknie van de ANWB, de Landwind X6 aan een botsproef onderwierp. Ondanks zijn robuuste uiterlijk bleek het ding levensgevaarlijk.

Tweede poging slaagt ook niet

Dat weerhield de Chinezen er echter niet van om toch te proberen de imagoschade te herstellen en ons continent met een nieuw model te bestormen. In 2009 keerde Landwind na een korte afwezigheid weer terug in Europa. Ditmaal was het de splinternieuwe CV9, een ruimtewagen met een volledig zelf ontworpen koets.

De eerste indruk was allerminst beroerd. Hij deed wat hij moest doen en viel eigenlijk uitsluitend qua afwerking en materiaalkeuze door de mand. Dat kon ook eigenlijk niet anders, gezien het bedrag dat Landwind ervoor vroeg: Vanaf een krappe 15.000 reed je namelijk al een CV9.

Ook op veiligheidsgebied hadden de Chinezen duidelijk geleerd van hun eerdere misser. De CV9 was uit sterker staal vervaardigd en bleek bij crashtests niet de doodskist op wielen die de X6 was. De CV9 haalde weliswaar slechts twee sterren bij de botsproef van Euro NCAP, maar dit was deels toe te schrijven aan het feit dat zij-airbags optioneel waren.

Toch kon het de eerder geleden schade van Landwind in Europa niet wegpoetsen. Van de CV9 werden er hier nog geen twintig exemplaren verkocht.

Mogelijk drie nieuwkomers dit jaar

Dan doet de vorig jaar geïntroduceerde MG ZS EV het een stuk beter. Niet alleen concludeerden we uit eigen test dat de auto op enkele eigenaardigheden na weinig onderdoet voor de geijkte concurrentie, hij verkoopt ook een stuk beter dan zijn Chinese voorgangers.

Tot en met april zijn er 189 stuks op kenteken gegaan. Dat komt bovenop de 1.020 exemplaren die sinds zijn introductie in november 2019 zijn geregistreerd. Sowieso zorgt elektrisch rijden voor wind in de rug van Chinese fabrikanten, die al langer actief zijn op dat vlak.

Zo gezien is het niet geheel verwonderlijk dat de eerstvolgende nieuwkomer ook geheel elektrisch is: de Aiways U9. Deze SUV moet later dit jaar in Nederland op de markt komen. BYD en Link & Co zijn de volgenden die koers richting Europa zullen zetten.

BYD is na Tesla de grootste fabrikant van elektrische auto's ter wereld. Link & Co opereert net als Volvo onder de vlag van Geely.

