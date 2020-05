Auto's van Rolls-Royce worden vrijwel altijd volledig naar wens van de klant gebouwd. Aangezien een model als de Culinan vervolgens veelal in de garage staat, ziet de eigenaar er uiteindelijk niet veel van. Daarom biedt Rolls-Royce zijn klanten nu de mogelijkheid om een schaalmodel van hun auto te bestellen voor in de woonkamer of op kantoor.

Rolls-Royce zou Rolls-Royce niet zijn als het hier niet om een heel bijzonder Culinan-schaalmodel zou gaan. De auto wordt gebouwd op een schaal van 1 op 8, waardoor een replica een betere omschrijving is van het eindproduct.

De schaalmodellen bestaan uit twaalfhonderd losse onderdelen en ze worden volledig met de hand gebouwd. Hierdoor neemt het productieproces maar liefst 450 uur in beslag, oftewel bijna negentien dagen. De bouw van een echte Culinan duurt niet eens zo veel langer.

De klant kan kiezen uit 40.000 lakkleuren voor zijn of haar modelauto. Uiteraard is het ook mogelijk om de auto in exact dezelfde kleur als de Culinan voor de deur te laten spuiten. Ook de beroemde flanklijn ontbreekt niet. Deze wordt net als bij de echte auto met de hand aangebracht.

De eigenaar kan de achterlichten aanzetten met een afstandbediening. (Foto: Rolls-Royce)

Werkende koplampen en achterlichten

Bij het openen van de portieren valt de verlichte instaplijst direct op, die ook op de echte auto zit. En net als een echte Culinan heeft ook het schaalmodel met leer beklede stoelen en hout op het dashboard en op de deurpanelen. Andere materiaalsoorten en afwerkingsopties zijn ook mogelijk.

De modelauto heeft bovendien werkende koplampen en achterlichtunits die de eigenaar met een afstandbediening aan en uit kan zetten. Onder de motorkap monteert Rolls-Royce een minutieus nagebouwde V12-motor.

Rolls-Royce levert het Culinan-schaalmodel compleet met vitrinekast. Deze meet ongeveer 1 meter in lengte.