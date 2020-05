Nissan en het Italiaanse Italdesign hebben iets te vieren. Zowel de Nissan GT-R als de ontwerpstudio bestaat vijftig jaar en daar wordt met de Nissan GT-R50 by Italdesign bij stilgestaan. Het model werd in 2018 gepresenteerd en is nu klaar voor de openbare weg.

De Nissan GT-R50 by Italdesign wordt in een gelimiteerde oplage van vijftig exemplaren gebouwd en kost minimaal 900.000 euro. Daarvoor wordt de koets van de inmiddels dertien jaar oude GT-R grondig aangepast. Zo zijn de voor- en achterkant compleet anders.

Onderhuids heeft de Nismo-afdeling van Nissan voor meer vermogen gezorgd. De V6-motor van 3,8 liter met twee turbo's levert voortaan 720 pk. Dat is een toename van 120 pk ten opzichte van de reguliere GT-R Nismo.

De eerste exemplaren van de Nissan GT-R50 by Italdesign worden op z'n vroegst later dit jaar op de weg verwacht.

