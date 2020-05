Euro NCAP, de Europese instantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van crashtests, heeft zijn proeven woensdag verder aangescherpt. De ingrijpendste verandering is de nieuwe methode om de impact van een frontale aanrijding te simuleren.

Euro NCAP zet voortaan een rijdende barrière in plaats van een statisch object in om een dergelijk ongeval na te bootsen. Beide voertuigen rijden met een snelheid van 50 kilometer per uur met een overlap van 50 procent tegen elkaar.

Daarbij kan voortaan ook afgeleid worden hoe erg de verwondingen van de bestuurder in de tegemoetkomende 'auto' zijn. Hiervoor wordt de vervorming van het hightech botsblok geanalyseerd.

Ook zijn crashtestdummy's nu geavanceerder dan ooit, waardoor Euro NCAP beter in staat is de gevolgen van een zijimpact te bestuderen. Hierbij komen de inzitten vaak hard met elkaar in aanraking. Om dit voorkomen zijn inmiddels speciale airbags op de markt.

Daarnaast wordt er voortaan gekeken of en hoe auto's uit zichzelf de hulpdiensten inschakelen. Tevens toetst Euro NCAP nieuwe auto's op hun gedrag in complexe verkeerssituaties. Zo moeten nieuwe modellen voortaan ook laten zien of ze bij het achteruit verlaten van een parkeervak een aanrijding kunnen voorkomen.

Ook zal de organisatie beoordelen hoe goed de auto de bestuurder in de gaten houdt, bijvoorbeeld als ze slaperig worden of hun handen niet aan het stuur houden.

1 Euro NCAP toont nieuwe richtlijnen voor 2020

Kijk ook op AutoWeek.nl