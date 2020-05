Vorige week presenteerde Citroën met de e-Jumpy een elektrische bedrijfswagen. Het is de meest recente toevoeging aan een steeds verder uitdijend aanbod aan emissievrije bestelbussen. Dat betekent goed nieuws voor de Nederlandse binnensteden, waar bestelwagens verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van alle CO2-uitstoot.

Met de toevoeging van de Citroën e-Jumpy komt het aantal voor ondernemers beschikbare elektrische bestelbussen uit op dertien modellen. Doordat veel autofabrikanten met elkaar samenwerken bij de ontwikkeling van bedrijfswagens, is het voor merken bovendien relatief eenvoudig om met een nieuw elektrisch model op de markt te komen.

Zo komt Fiat dankzij de samenwerking met Renault binnenkort ook met een elektrische bestelbus. Hetzelfde geldt voor Toyota, dat met PSA (Citroën, Opel en Peugeot) samenwerkt en later dit jaar met een elektrische Proace komt.

Van de Nissan e-NV200 zijn in Europa meer dan tienduizend exemplaren afgeleverd. (Foto: Nissan)

Ruimte voor nieuwe merken

Net zoals elektrisch rijden bij personenwagens een opening biedt voor nieuwe merken, zo gebeurt dat ook in de bedrijfswagentak. Mensen die gebruikmaken van de online supermarkt Picnic zullen de elektrische bedrijfswagens van het Franse Goupil herkennen.

Inmiddels is ook het Chinese merk Maxus actief op de Nederlandse markt. Zij leveren op dit moment de EV80 bestelbus, die binnenkort wordt afgelost door de E-Deliver 9. Deze zomer moet de compacte E-Deliver 3 verschijnen.

Maxus is onderdeel van het Chinese concern SAIC Motor, dat sinds enkele maanden naam maakt in Nederland met een elektrische SUV: De MG ZS EV.

In alle soorten en maten

Bovendien zijn elektrische bedrijfswagens er in alle soorten en maten, variërend van de compacte Renault Kangoo Z.E. tot aan de grote Volkswagen e-Crafter. Ook worden elektrische bestelbussen dankzij een groter bereik voor steeds meer ondernemers en bedrijven interessant.

Waar de grote Renault Master Z.E. ongeveer 120 kilometer ver komt op een acculading, zou de Citroën e-Jumpy (en daarmee de zustermodellen van Opel, Peugeot en Toyota) met het accupakket van 75 kWh zelfs 330 kilometer ver kunnen komen. Experts hebben berekend dat een actieradius van 175 kilometer genoeg is voor circa 85 procent van de bestuurders van bestelbussen.

Meer elektrische bedrijfswagens kan goed nieuws betekenen voor de luchtkwaliteit in de Nederlandse binnensteden. Uit onderzoek van TNO en adviesbureau CE Delft blijkt ongeveer 75 procent van de kilometers die in steden wordt afgelegd, door bestelwagens gemaakt worden. Op die manier zijn bestelbussen verantwoordelijk zo'n 50 procent van de CO2-uitstoot in stedelijke gebieden.

Ook Volkswagen heeft inmiddels een elektrische bus. (Foto: Volkswagen)

Ondanks groter aanbod nog geen doorbraak

Dat het aanbod steeds groter en gevarieerder wordt, betekent nog niet dat de elektrische bestelwagen aan eenzelfde doorbraak als de elektrische auto bezig is. Het marktaandeel groeide de afgelopen twee jaar van 0.73 naar 1,63 procent.

In verkoopaantallen betekent dat 375 exemplaren op een totaal van 23.011 stuks tot en met april, zo blijkt uit gegevens van RAI Vereniging en BOVAG. Met andere woorden, bestelbussen met dieselmotor zijn nog altijd goed voor bijna 95 procent van het totaal.

Wel verwacht RAI Vereniging dat de verkoop volgend jaar sterk zal toenemen, omdat fabrikanten aan dan geldende Europese CO2-normen moeten voldoen.

"Om de verkoop van elektrische bestelbussen te stimuleren zetten wij in op een aankoopsubsidie voor dergelijke voertuigen per 2021, wat ook in het klimaatakkoord staat", zegt Floris Liebrand, woordvoerder van RAI Vereniging.

"Momenteel wordt er onderhandeld over een akkoord zero-emissie stadslogistiek. Wij willen dat straks zowel volledig elektrische als plug-inhybride bestelbussen in de binnensteden mogen worden ingezet", voegt Liebrand toe.