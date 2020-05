Verkeersdrukte en files behoren alweer even tot het verleden. Echter, als binnenkort de coronamaatregelen verder versoepeld worden, zullen minder mensen met het openbaar vervoer reizen. Wordt het daardoor nog drukker op de weg dan voor de coronacrisis? Experts verwachten dat het zo'n vaart niet zal lopen.

Eerder deze maand lag de verkeersintensiteit al op 75 procent van het normale niveau. Als de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken dadelijk komt te vervallen, zal mogelijk niet alleen de gebruikelijke verkeersdrukte terugkeren, maar wordt het misschien wel nog drukker op de weg.

'Autogebruik is koffiedik kijken'

De verwachting is dat een groot aantal van de mensen die normaliter met het ov reizen, er nu voor zal kiezen om toch de auto te pakken. Op die manier komen ze met zo min mogelijk anderen in contact.

"Mensen zullen overstappen op een manier van transport die het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt", schreef adviesbureau McKinsey eerder deze maand. "Mensen met een eigen auto zullen deze meer gaan gebruiken."

"Wat autogebruik betreft, blijft het koffiedik kijken", zegt Niels van Oort, ov-expert van het Smart Public Transport Lab van de TU Delft. "Veel hangt af wat overheden en bedrijven besluiten met betrekking tot werktijden, het reizen buiten de spits om en thuiswerken. Het is echter belangrijk om ons hier nu alvast op te beraden."

Rico Luman van het ING Economisch Bureau onderschrijft dat. "Deze situatie kan de overheid ertoe aanzetten om met versnelde incentives voor thuiswerken en andere werktijden te komen, zodat het verkeer over de dag verspreid kan worden."

Met z'n alleen op hetzelfde tijdstip naar huis moet anders. (Foto: NU.nl)

'Minder files door lagere economische activiteit'

Toch verwacht Luman niet dat de gebruikelijke verkeersdrukte snel zal terugkeren. Dat is niet omdat meer mensen thuis zullen blijven werken, maar doordat een economische teruggang onvermijdelijk is.

"Er zullen niet meteen veel meer files ontstaan, omdat de filedruk in de eerste plaats gekoppeld is aan de economische activiteit en die is afgenomen. We zullen ook volgend jaar nog niet op het oude niveau terug zijn."

Zelfs als er niet direct weer evenveel files staan, kleven er nadelen aan een intensiever gebruik van de auto. Reizen wordt niet alleen minder efficiënt, aangezien forensen er meer dan ooit voor zullen kiezen alleen in de auto te zitten, het wordt ook minder schoon.

Mensen doen langer met huidige auto

Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat mensen vanwege de coronacrisis waarschijnlijk langer in hun huidige auto blijven rijden.

"De verkoop van nieuwe auto's daalt en meer mensen zullen aankoop uitstellen. Autorijders bleven gemiddeld al langer in hun voertuig rijden en dit werkt versterkend. Overigens gebeurt dit nu ook omdat leveringen van nieuwe auto's forse vertraging hebben opgelopen", aldus Luman

Dat er daarnaast meer mensen zijn die nu een voorkeur hebben om alleen met de auto te reizen zorgt ervoor dat ze op zoek gaan naar voordelige opties.

Deze trend is terug te zien in de verkoop van tweedehandsauto's, die in april de helft minder snel is gedaald dan de verkoop van nieuwe auto's. Ook gemeten over de eerste vier maanden van het jaar valt de schade mee. Tot en met april zijn er 6,8 procent minder occasions aan particulieren verkocht, zo blijkt uit cijfers van BOVAG en RDC.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.