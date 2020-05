Porsche heeft de nieuwe 911 Targa gepresenteerd. Het model, een soort kruising tussen een coupé en cabriolet, is sinds 1967 een vast onderdeel van het aanbod. De nieuwe 911 Targa komt later dit jaar naar Nederland.

Porsche levert het nieuwe model als Targa 4 (met vierwielaandrijving) en als Targa 4S. Laatstgenoemde heeft 450 pk, terwijl de 911 Targa 4 het met 385 pk moet doen. Die auto is te allen tijde voorzien van een automatische versnellingsbak. De krachtigere S-uitvoering is ook met handbak verkrijgbaar.

De Porsche 911 Targa 4 accelereert in 4,2 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een top van 289 kilometer per uur. De S-versie doet de sprint in 3,6 seconden en loopt door tot 304 kilometer per uur. Dit model is te herkennen aan rode remklauwen, grotere wielen en ronde uitlaateindstukken.

De nieuwe Porsche 911 Targa kost minimaal 168.200 euro. Een handgeschakelde 911 Targa 4S staat voor 182,700 euro op de prijslijst, terwijl Porsche voor die uitvoering met automaat 186.000 rekent.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl