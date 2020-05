Volkswagen heeft vanwege softwareproblemen tijdelijk de uitlevering van nieuwe exemplaren van de Volkswagen Golf stopgezet. Eigenaren die recent een Golf ontvangen hebben, krijgen binnenkort bericht van de importeur.

Volkswagen legt uit dat het gaat om een probleem met de zogeheten Online Connectivity Unit (OCU). Die zorgt er normaal gesproken voor dat de auto automatisch naar de hulpdiensten belt als er een ongeval plaatsvindt. Het systeem zou in de nieuwe Golf niet altijd naar behoren functioneren.

Als oplossing wordt gewerkt aan een software-update, maar tot die er is worden er geen nieuwe exemplaren van de Golf afgeleverd. Wie al een nieuwe auto op de oprit heeft, wordt binnenkort geïnformeerd over de mogelijke oplossing. Of die bestaat uit een update die tijdens een reguliere servicebeurt wordt uitgevoerd of een echte terugroepactie, kan de importeur op dit moment nog niet zeggen.

Volkswagen kampte gedurende de ontwikkeling van de nieuwe Golf ook al met softwareproblemen. Die hadden te maken met de mogelijkheid van de auto om zogeheten over-the-air (OTA) updates te ontvangen. Het systeem zou vooralsnog niet goed genoeg beveiligd zijn tegen hackers.

Kijk ook op AutoWeek.nl