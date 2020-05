De alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi moet vanwege de coronacrisis wereldwijd in de kosten snijden. In Europa zal dat onder meer lijden tot het einde van de iconische Renault Espace. Nikkei meldt donderdag bovendien dat Nissan zijn fabriek in Barcelona zal sluiten.

Renault wil de komende drie jaar naar verluidt kostenbesparingen van minimaal 2 miljard euro realiseren. Bronnen zeggen dat dit onder meer het einde van de Renault Espace zal betekenen. Ook de Talisman en Scénic zullen geen opvolger krijgen.

De Espace kwam in 1984 op de markt en hoewel het niet de eerste zogeheten ruimtewagen was, wordt de auto met de Chrysler Voyager wel als grondlegger van het segment gezien. In Nederland zijn ruim 40.000 exemplaren verkocht, de meeste ervan in 2004.

De Renault Scénic behoort tot de meest succesvolle modellen van het merk. Op het hoogtepunt in 2000 verkocht Renault er in Nederland meer dan 15.000 per jaar.

Renault en Nissan gaan meer onderdelen delen

Alliantiepartner Nissan zal later deze maand zijn nieuwe strategische koers toelichten. Eerder lekte al uit dat het merk zich wil richten op China, Japan en de Verenigde Staten. In Europa zal het zijn activiteiten terugschroeven.

Als onderdeel daarvan zal Nissan zijn fabriek in Barcelona sluiten. De fabriek draaide al enige tijd op slechts 30 procent van zijn maximale capaciteit. Renault-fabrieken in Frankrijk zullen het wegvallen van Barcelona moeten opvangen, schrijft Nikkei. In Barcelona werken ongeveer drieduizend mensen, waarvan er meer dan tweeduizend thuiszitten.

Om verdere kosten te besparen moeten auto's van Nissan en Renault minimaal 70 procent van de onderdelen met elkaar delen. Nu is dat minder dan de helft.