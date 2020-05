Tesla zal binnen twaalf maanden in China een nieuw accupakket voor de Model 3 presenteren. Dit accupakket moet niet alleen goedkoper zijn, je moet er ook 1,6 miljoen kilometer mee kunnen afleggen. Mogelijk zal Tesla-topman Elon Musk later deze maand meer details onthullen.

Door de batterijcellen van het accupakket anders te verpakken, kan het pakket goedkoper geproduceerd worden en lichter gemaakt worden. Bovendien kunnen ze op deze manier in grotere aantallen vervaardigd worden.

Hierdoor kan een Tesla Model 3 op hetzelfde niveau geprijsd worden of zelfs voordeliger zijn dan een vergelijkbare auto met een verbrandingsmotor, zo vertellen bronnen aan persbureau Reuters. Bovendien moet het accupakket 1,6 miljoen kilometer kunnen meegaan.

Tesla zal de technologie allereerst in China uitrollen en pas later in de rest van de wereld. Op termijn krijgen ook andere modellen van het merk dit accupakket.

Het in samenwerking met het Chinese bedrijf Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) ontwikkelde pakket heeft een hogere energiedichtheid en daarmee ook een grotere accucapaciteit.

Daarnaast is er veel minder van de grondstof kobalt nodig. Dit komt veelal uit de Democratische Republiek Congo, waar kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden een schaduw over de grondstofdelving werpen. CATL en Tesla denken binnenkort helemaal geen kobalt meer nodig te hebben.