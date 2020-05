Nederlandse openbaarvervoerbedrijven lopen dit jaar door de uitbraak van het coronavirus tussen de 800 miljoen en 1 miljard euro aan omzet mis. Dat zegt de internationale organisatie voor openbaarvervoerbedrijven UITP woensdag.

Ook andere UITP-leden gaven op woensdag hun verwachte omzetderving door. In Duitsland rekenen de ov-bedrijven op een verlies van maximaal 7 miljard euro, terwijl de teller in Frankrijk al op 1 miljard euro staat.

Dat is exclusief omzetderving in de regio Parijs, waar ov-bedrijven sinds halverwege maart naar verluidt al 2 miljard euro aan omzet zijn misgelopen. In Parijs zelf zag vervoersbedrijf RATP de reizigersaantallen met 95 procent dalen de afgelopen twee maanden.

In totaal lopen de Europese ov-bedrijven door de corona-uitbraak dit jaar naar schatting zo'n 40 miljard euro aan omzet mis, zo becijferde UITP.

In een open brief aan de Europese instanties, waaronder de Europese Raad en het Europees Parlement, roepen topmensen bij ov-bedrijven en gemeentebestuurders de Europese leiders op om het openbaar vervoer op te nemen in de herstelplannen die in de steigers staan. Ook het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB behoort tot de ondertekenaars.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.