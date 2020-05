Mensen die vanaf aanstaande maandag gebruik willen maken van een Uber-auto moeten een mondkapje dragen en indien mogelijk achterin plaatsnemen, zo zegt een hooggeplaatste medewerker woensdag.

Tot nu toe was het bedekken van neus en mond een tip van het bedrijf. Daar lijkt vanaf volgende week dus verandering in te komen, op basis van berichtgeving van Reuters.

In reguliere taxi's is het dragen van een mondkapje niet verplicht, tenzij je klachten hebt. In dat geval mag je volgens het RIVM-protocol wel vervoerd moeten, maar moet je met een mondkapje op achterin zitten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.