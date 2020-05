Zowel chauffeurs als klanten van taxiplatform Uber moeten vanaf maandag een mondkapje dragen tijdens een rit, heeft Uber-topman Dara Khosrowshahi gezegd in gesprek met journalisten. Ook wordt het maximumaantal passagiers vanwege de COVID-19-uitbraak teruggebracht.

Tot nu toe was het bedekken van de neus en mond slechts een advies van het bedrijf. Daar komt vanaf maandag dus verandering in. De maatregelen zullen gelden in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Mexico, het grootste deel van Latijns-Amerika en een aantal landen in Azië.

Chauffeurs moeten voor een dienst een foto van zichzelf met een mondkapje op maken. Ook moeten ze duidelijk maken dat ze geen coronasymptomen vertonen, bevestigen dat de auto is schoongemaakt en akkoord gaan met het openzetten van ramen.

Naast het dragen van mondkapjes, wordt ook het maximumaantal passagiers verlaagd: bij een reguliere Uber-rit mogen vanaf maandag maximaal drie in plaats van vier klanten plaatsnemen. Zowel chauffeurs als passagiers kunnen hun toegang tot de Uber-app verliezen als ze zich meermaals niet aan de regels hebben gehouden.

In reguliere taxi's is het dragen van een mondkapje niet verplicht, tenzij je klachten hebt. In dat geval mag je volgens het RIVM-protocol wel vervoerd moeten, maar moet je een mondkapje dragen en achterin zitten.

