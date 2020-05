Tesla is na overleg met het bestuur van Alameda County, de Amerikaanse regio waar zijn fabriek gevestigd is, een stap dichter bij een herstart van de productie. Dat zei het regiobestuur in de nacht van dinsdag op woensdag.

Indien Tesla aanvullende maatregelen treft en het aantal coronabesmettingen deze week geen grote sprong maakt, mag het merk zich voorbereiden op de herstart van de productie.

Als alles goed verloopt, mag Tesla daar nog deze week mee beginnen. Volgende week maandag zou de fabriek in Fremont dan weer kunnen beginnen met het bouwen van auto's. De lokale politie zal een oogje in het zeil houden en erop toezien of er voldoende afstand gehouden wordt.

Telsa-topman Elon Musk had in de aanloop naar de geleidelijke heropening van fabrieken in de staat Californië kritiek op het bestuur van Alameda County. Hij hield vol dat de regio de regels van de staat verkeerd interpreteerde.

De Amerikaanse president Donald Trump schaarde zich dinsdag in een tweet achter Musk: "De fabriek moet nu open. Dat kan op een snelle en veilige manier."

