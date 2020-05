Het Chinese BYD gaat de volledig elektrische Han naar Europa halen, zo laat het merk woensdag weten. Het model is na de Tang, die eerst in Noorwegen verkocht zal worden, het tweede elektrische model dat BYD naar dit deel van de wereld haalt. Of en wanneer de auto's naar Nederland komen, is nog niet bekend.

De Han, vernoemd naar de gelijknamige Chinese dynastie, is 4,98 meter lang en 1,91 meter breed. De elektrische aandrijflijn is goed voor 200 kW (272), waarmee de auto in 3,9 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert.

De Han heeft volgens de fabrikant een maximaal rijbereik van 605 kilometer. Dit is echter een waarde op basis van de weinig nauwkeurige New European Driving Cycle-meetmethode. De capaciteit van het accupakket is niet gecommuniceerd.

BYD zal de Han in Europa voeren met een prijs die tussen de 45.000 en 55.000 euro ligt. De auto komt in juni op de markt in China. Later zal het model ook de oversteek naar Europa maken.

