Het is drukker geworden op de Nederlandse wegen nu meer mensen weer op de werkplek aan de slag zijn. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat dinsdag tegen NU.nl. Vorige week zat het wegverkeer al op ongeveer twee derde van de normale intensiteit. De effecten van de maatregel op het verkeer deze week laten zich nog niet duiden.

Wel geeft Rijkswaterstaat aan dat er behoudens incidenten nog altijd overal doorgereden kan worden.

"Vooral tijdens de ochtend- en middagspits zagen we de afgelopen dagen weer meer verkeer op de snelwegen, maar het verkeer kan gewoon doorrijden. Als er al een file ontstaat, dan komt dat bijvoorbeeld door een ongeluk of pechgeval", aldus een woordvoerder. Rijkswaterstaat wijt files niet aan toegenomen drukte in algemene zin.

Ten opzichte van de laatste week van maart, toen het het rustigst was op de Nederlandse snelwegen, lag de zogeheten intensiteit vorige week 31 procent hoger. Met intensiteit wordt het aantal auto's of voertuigen bedoeld dat een meetpunt passeert. In de werkweek tot en met 27 maart was het op sommige snelwegen 50 tot 60 procent rustiger dan normaal.

De percentages komen overeen met het percentage mensen dat vanuit huis werkt en dat is blijven doen. Uit een op dinsdag gepubliceerd onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van RAI Vereniging blijkt dat 56 procent van de ondervraagden sinds het begin van de corona-uitbraak vanuit huis werkt. Dat is voor 38 procent van de respondenten nog steeds het geval.

Sinds maandag mogen veel zogenoemde contactberoepen weer aan het werk, zoals de kappers, maar ook nagelstylisten en schoonheidsspecialisten. Volgens Rijkswaterstaat is het nog te vroeg om eventuele effecten hiervan op het verkeer te duiden.

