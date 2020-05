Toyota heeft in dit financiële jaar tot en met 31 maart een winst van 2,07 biljoen yen (17,86 miljard euro) geboekt, zo maakt het bedrijf dinsdag bekend. De effecten van de coronacrisis blijven grotendeels buiten de boeken. Voor het volgende gebroken boekjaar waarschuwt het Japanse merk echter voor een forse winst- en verkoopdaling.

Aangezien de effecten van de coronacrisis in grote delen van de wereld nu pas duidelijk worden, waarschuwt Toyota dat de winst over het boekjaar 2021 naar verwachting met 79,5 procent zal dalen.

De omzet uit de verkoop, die met bijna twee miljoen exemplaren zal inzakken in het lopende boekjaar, daalt mogelijk met 19,8 procent.

De winst over het huidige boekjaar betekent een stijging van 10,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet daalde al wel, zij het met 1 procent tot 29,9 biljoen yen.

De autoverkoop laat een wisselend beeld zien, aangezien het coronavirus in Azië begon en pas later de kop opstak in Europa en de Verenigde Staten. In Azië ging de verkoop dan ook met 79.624 exemplaren naar beneden tot 1,6 miljoen stuks, terwijl het aantal registraties in Europa met 34.477 stuks tot 1,02 miljoen exemplaren steeg.

Uiteindelijk kon de verkoopstijging in Europa, Midden- en Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Australië de daling elders niet compenseren. Toyota hield de schade desondanks beperkt, want onderaan de streep viel de verkoop met een totaal van 8,95 miljoen voertuigen slechts 18.372 exemplaren lager uit.

