Toyota gaat de zevensits-Highlander SUV ook in Nederland leveren, zo is maandag bekend geworden. De in april vorig jaar gepresenteerde auto was in de Verenigde Staten al wel leverbaar.

De Toyota Highlander vertoont grote gelijkenissen met de hier reeds bekende Toyota RAV4. De Highlander is met 4,95 meter echter 35 centimeter langer dan die auto. Bovendien heeft de zevenzitter een 16 centimeter langere wielbasis.

Voor de derde zitrij hoeft niet bijbetaald te worden. Met deze stoelen ingeklapt kan er 658 liter aan bagage mee. Met ook de tweede zitrij plat, kan er 1.909 liter achter in de auto.

Ook een hybrideaandrijflijn is in alle gevallen standaard. Deze bestaat uit een 2,5-liter benzinemotor en twee elektromotoren. De ene monteert Toyota op de vooras, de andere op de achteras. Het systeemvermogen komt uit op 288 pk en de Highlander heeft een maximaal trekgewicht van 2.000 kilo.

De Toyota Highlander staat vanaf begin volgend jaar bij de dealers. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.

