Er zijn vorige week veel reacties binnengekomen op de oproep om jullie ervaringen met de aftersales van Tesla te delen op ons reactieplatform NUjij. De meeste Tesla-rijders zijn weliswaar positief over de aftersales, maar het aantal klachten liegt er ook niet om.

Van de 235 reacties gingen lang niet alle inzendingen over de aftersales van Tesla. Veel lezers gingen met elkaar in discussie, wat interessante gesprekken opleverde.

Uiteindelijk waren er twintig positieve reacties op de aftersales van Tesla tegenover vijftien negatieve reacties. Nog eens zeven lezers hadden zowel positieve als negatieve ervaringen met de aftersales. Deze bestuurders hebben bijvoorbeeld goede ervaringen met de organisatie, maar niet met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.

Weer anderen in deze categorie zeggen dat hun eerste ervaringen met de aftersales prima waren, maar dat het recentelijk, sinds de explosief gestegen verkoop, niet zo goed loopt als een paar jaar geleden.

"Je merkt dat het feitelijk nog een jonge organisatie is, die moeite heeft om de sterke groei bij te benen. Waar je eerst altijd een vervangende auto mee kreeg, is dat nu pas het geval als de reparatie vier uur of langer duurt", schrijft een lezer.

Ook zijn er eigenaren die aangeven dat je gewoon moet wennen aan de aftersales: "Je moet even de route kennen."

Een kwestie van wennen, zeggen enkele bestuurders over de service van Tesla. (Foto: AutoWeek)

Slechte bereikbaarheid zorgt voor ergernis

De problemen die eigenaren ervaren met de aftersales van Tesla variëren van slechte bereikbaarheid via telefoon, app en mail tot aan de beperkte beschikbaarheid van reserveonderdelen of de lange levertijd ervan. Sommige bestuurders hadden hier vooraf al rekening mee gehouden, terwijl het voor anderen een koude douche is.

Ook twijfelen enkele Tesla-eigenaren aan de technische expertise van de monteurs. Twee bestuurders brachten hun Tesla uiteindelijk naar een andere garage om het probleem te achterhalen en te repareren. Een wagenparkbeheerder beaamt dit.

Veel eigenaren blijven ondanks problemen met de aftersales wel te spreken over de auto zelf en geven aan dat hun volgende auto weer een Tesla wordt. Slechts in een enkel geval is de slechte ervaring met de aftersales en/of de auto reden om het merk links te laten liggen.

Lof voor serviceafspraak via de app

Hoewel het regelen van een serviceafspraak via de app door sommigen als problematisch wordt ervaren, staat dit bij de lezers met positieve ervaringen met de aftersales van Tesla juist bovenaan het lijstje met pluspunten.

Ook het oplossen van problemen gaat in veel gevallen snel en goed, zo valt in de positieve reacties te lezen.

"Ik rij zelf sinds december een Tesla Model 3. Ik ben twee keer terug geweest naar het Tesla Center: één keer voor een suis aan de linkervoorkant, de andere keer voor een ratelend geluid bij het laden. Daarna nog een keer voor een systeemmelding die er niet uit wilde. Beide keren perfect geholpen en een keer een leenauto meegekregen. Tot nu toe dik tevreden over de service van Tesla", aldus een lezer.

Weer andere eigenaren wijzen erop hoe weinig onderhoud er überhaupt nodig is, terwijl een hoop softwarematige problemen veelal op afstand opgelost kunnen worden.

"Na 300.000 kilometer zitten de originele remschijven en blokken er nog op. Software-issues worden opgelost door software opnieuw te pushen. Echt zo veel beter dan bij 'ouderwetse' merken."

Het oplossen van problemen gaat in veel gevallen goed, zeggen lezers. (Foto: AutoWeek)