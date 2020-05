In China zijn in april ruim 1,4 miljoen nieuwe personenwagens verkocht. Dat is een daling van 5,6 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Het aantal leveringen aan dealers laat voor het eerst sinds juni 2018 een lichte opleving zien, meldt de Chinese brancheorganisatie CAAM maandag.

Daarmee zet het herstel dat in maart werd ingezet door. In februari lag de verkoop van personenwagens nog 79 procent onder het niveau van 2019, in maart ging het om een min van 40,8 procent.

Het aantal leveringen van fabrieken aan dealers zat in april zelfs in de lift. Met ongeveer twee miljoen nieuwe exemplaren was het aantal 0,9 procent groter dan een jaar eerder. Het is bovendien voor het eerst sinds juni 2018 dat er op jaarbasis sprake van een stijging is.

Gemeten over de eerste vier maanden van het jaar lopen de leveringen aan dealers nog wel flink achter. De teller staat tot en met april op 5,67 miljoen exemplaren, waarmee het verscheepte volume 32 procent lager ligt dan een jaar eerder.