Skoda heeft de eerste gegevens van zijn nieuwe volledig elektrische auto gedeeld. De Enyaq iV, zoals het model heet, komt naar verwachting begin 2021 op de Nederlandse markt en wordt groter dan de zustermodellen van Seat en Volkswagen.

De Skoda Enyaq iV is gebaseerd op de aanstaande Volkswagen ID.3. Waar Seat met een kopie van de ID.3 komt in de vorm van de El Born, kiest Skoda voor een iets andere carrosserievorm. Zo is de auto met 4,65 meter fors langer dan de Volkswagen, die 4,26 lang is. De Enyaq iV is 1,88 meter breed, 1,62 meter hoog en telt 585 liter bagageruimte.

Waar de keuze bij elektrische auto's doorgaans beperkt is tot één of twee uitvoeringen, zet Skoda in op vijf. De basisversie, de Enyaq iV 50, heeft een accupakket van 50 kWh aan boord, waarmee de auto volgens Skoda 340 kilometer ver komt. De elektromotor is goed voor 109 kW (148 pk).

De Enyaq iV 60 is de middelste uitvoering en levert 132 kW (179 pk). Deze versie heeft een accupakket van 58 kWh in de bodem, waarmee 390 kilometer gehaald moet kunnen worden. De Enyaq iV 80 moet dankzij een accupakket van 77 kWh ongeveer 500 kilometer ver komen. De elektromotor levert in dit geval 150 kW (204 pk).

Tot slot komt Skoda met twee uitvoeringen met vierwielaandrijving: de Enyaq iV 80X en de Enyaq iV 80 RS. Eerstgenoemde is goed voor 195 kW (265 pk), de tweede voor 225 kW (306 pk). Skoda geeft voor beide versies een bereik van 460 kilometer op. De vierwielaangedreven varianten hebben een trekgewicht van 1.200 kilo.

Het is nog niet bekend wat de Enyaq iV minimaal gaat kosten, al zegt Skoda dat de prijs in de buurt zal liggen van die van een Superb met dieselmotor. Of het daarmee prijs van die auto in Nederland (41.990 euro) of elders bedoelt, is niet bekend. Buiten Nederland liggen de prijzen van nieuwe auto's doorgaans lager.