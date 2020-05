Lamborghini heeft de Huracán EVO RWD Spyder aan zijn aanbod toegevoegd. Het is de open en achterwielaangedreven versie van de vorig jaar gepresenteerde Huracán EVO.

De Huracán EVO RWD Spyder is de opvolger van de Huracán Spyder LP580-2 uit 2015. Ten opzichte van dat model krijgt de nieuwe versie er 50 pk, waardoor het totaal uitkomt op 630 pk. De V10-motor is gekoppeld aan een automatische versnellingsbak.

De nieuwe open Lamborghini accelereert in 3,5 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid van de 1.510 kilo zware sportwagen is 324 kilometer per uur.

De Nederlandse prijs van de Huracán Huracán EVO RWD Spyder is nog niet bekend.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl