Voor het eerst zijn meer pick-uptrucks dan personenwagens in de Verenigde Staten geregistreerd, meldt persbureau Bloomberg in de nacht van dinsdag op woensdag. Vorige maand gingen ruim 186.000 exemplaren op kenteken, tegenover dik 169.000 personenauto's.

De F-Series-pick-uptruck van Ford is weliswaar al decennialang het bestverkochte voertuig in de Verenigde Staten, maar nog nooit verkocht deze carrosserievorm beter dan de traditionele personenwagen. In de Verenigde Staten vallen daar trouwens ook SUV's en cross-overs onder.

Vooral de Amerikaanse 'Grote Drie' - General Motors, Ford en Fiat Chrysler Automobiles - profiteren van de populariteit van de pick-uptruck. Ruim 40 procent van de in april verkochte auto's van de genoemde concerns was een pick-uptruck.

Analisten verklaren het succes door te wijzen op de langlopende rentevrije leningen die Amerikaanse merken nu aanbieden om de verkoop een impuls te geven te midden van de huidige pandemie.

Ook speelt mee dat de oost- en westkust grotendeels in lockdown zitten, terwijl in het midden van de Verenigde Staten het openbare leven niet in dezelfde mate is stilgelegd.

Dat is uitgerekend het deel van het land waar de pick-uptruck met afstand het populairst is. De kans bestaat dan ook dat deze omwenteling niet lang zal standhouden.

