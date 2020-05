In Duitsland zijn in april 120.840 nieuwe personenwagens geregistreerd, zo meldt het Kraftfahrt-Bundesamt, de Duitse equivalent van de RDW, woensdag. Het aantal betekent een daling van 61,1 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Door de uitbraak van het coronavirus kwam de verkoop overal in Europa vorige maand stevig onder druk te staan, zo ook in de grootste markt van Europa. Vooral Opel had op de thuismarkt zwaar te lijden onder de huidige situatie. Het merk zag de verkoop met 72,8 procent afnemen tot 5.153 exemplaren.

Het aantal registraties van Mercedes-Benz viel met 71,2 procent terug tot 8.508 stuks, terwijl concurrent Audi net geen 9.000 exemplaren afleverde en daarmee 61 procent in de min ging. BMW verkocht 50 procent minder en kwam uit op 12.410 stuks. Marktleider Volkswagen zette 20.741 nieuwe auto's op kenteken, een afname van 64 procent.

Het enige merk dat de verkoop zag stijgen, was Tesla. Het Amerikaanse merk verkoopt zijn auto's online en levert ze bij de klant af, waardoor het minder last heeft van verkooppunten die gesloten (moeten) blijven. Tesla verkocht 635 exemplaren, een winst van 10,4 procent.

Het totaal aantal volledig elektrische auto's kwam in april uit op 4.635 exemplaren, wat goed is voor een marktaandeel van 3,8 procent.

In Nederland viel het aantal registraties van nieuwe auto's in april 53 procent lager uit. In Italië en het Verenigd Koninkrijk ging de verkoop met respectievelijk 98 en 97,3 procent onderuit. Ook in Frankrijk daalde het aantal registraties met 89 procent. In tegenstelling tot in veel andere landen, bleven de dealers in Nederland ondanks de coronacrisis open.

