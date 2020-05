Er zit steeds meer elektronica in moderne auto's. Als gevolg hiervan vertegenwoordigen de elektronische systemen in een voertuig straks de helft van de nieuwprijs, zo becijferde financieel dienstverlener Deloitte.

Een goed uitgeruste moderne auto kan zomaar over meer dan vijftig elektronische systemen beschikken. Deze zaken nemen hebben een steeds groter aandeel in de prijs van een auto.

Daarbij gaat het al lang niet meer over comfortverhogende zaken als stuurbekrachtiging of de aanwezigheid van een navigatiesysteem. Ook moet je niet denken aan recent verschijnsel als sfeerverlichting in het interieur. Nee, het zijn vooral de veiligheidssystemen die, al dan niet in combinatie met rijhulpsystemen, een steeds groter deel van de prijs van een auto bepalen.

Hierdoor verwacht Deloitte dat elektronische systemen straks 50 procent van de prijs van een nieuwe auto bepalen. Tien jaar geleden lag dat nog op 35 procent. Dat is gezien de snelheid van de technologische vooruitgang ook niet zo verwonderlijk.

Veel systemen over twee jaar verplicht

In 2004 had slechts 20 procent van de nieuw verkochte auto's zijairbags, terwijl dat nu bijna 90 procent is. Ook een elektronische stabiliteitsprogramma, beter bekend als ESP, was nog geen gemeengoed. Nu behoort het vrijwel zonder uitzondering tot de standaarduitrusting.

Daar zijn bovendien talloze systemen bijgekomen, waaronder de zogeheten Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Deze systemen doen in principe een aantal vaste dingen voor ons, waaronder de snelheid vasthouden en afstand bewaren tot de voorligger, een noodstop maken als dat nodig is, de auto binnen de rijbaan houden en helpen met achteruitrijden en inparkeren.

Sterker nog, alle auto's die vanaf 2022 op de Europese markt komen, moeten verplicht zijn uitgerust met een hele reeks geavanceerde veiligheidsvoorzieningen.

232 Video Rijhulpsystemen worden verplicht: Hoe goed werken ze?

Aantal sensoren zal verviervoudigen

Bovengenoemde zaken zijn volgens Deloitte in grofweg twee categorieën te verdelen: Automation en Advanced Security. Maar dan zijn we er nog niet, aangezien er de komende jaren ook talloze ontwikkelingen worden verwacht op het gebied van elektrisch rijden, connectiviteit en zelfrijdende voertuigen.

Waar een auto nu ongeveer zes sensoren nodig heeft om in beperkte mate zelfstandig te kunnen rijden, zal dat aantal de komende tien jaar verviervoudigen. Dan kun je overigens wel een dutje doen achter het stuur.