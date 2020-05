Nissan heeft dinsdag gereageerd op het nieuws dat het zijn Europese activiteiten op een laag pitje zou zetten. Het Japanse merk zegt dat het zijn Europese aanbod zal "versterken", om zo concurrerender te worden.

Nissan noemt de recente introductie van de nieuwe Juke de eerste stap in "de vernieuwing van het assortiment personenauto's". Ook wijst het Japanse merk erop dat de voorbereidingen voor de productie van de geheel nieuwe Qashqai begonnen zijn.

"Tevens streven we ernaar om onze line-up verder te elektrificeren en kunnen we in dit licht melden dat er nieuwe producten onderweg zijn", aldus Nissan.

Daarmee lijkt het Japanse merk de twijfels over het toekomstige aanbod van het merk in Europa weg te willen nemen. In eerdere berichtgeving werd gesuggereerd dat het lot van auto's als de Nissan Micra en volledig elektrische Leaf onzeker is in dit deel van de wereld.

Later deze maand volgt naar verluidt een uitgebreide toelichting op de nieuwe strategische koers van Nissan wereldwijd.

