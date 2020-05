Nissan wil zich gaan richten op de Verenigde Staten, China en Japan. De activiteiten elders in de wereld, waaronder in Europa, worden teruggeschroefd. Dat vertellen bronnen maandag aan Reuters.

De nieuwe strategische koers, die naar verluidt later deze maand wordt toegelicht, moet het imago van het merk oppoetsen.

Daarnaast wil het de samenwerking met alliantiepartners Renault en Mitsubishi versterken. Hiermee moet financiële ruimte gecreëerd worden zodat Nissan meer kan investeren in VS, China en Japan.

Als onderdeel van het plan wordt de wereldwijde productiecapaciteit teruggebracht van 7 miljoen per jaar naar ongeveer 5,5 miljoen stuks.

"Alles stond de afgelopen jaren in het teken van marktaandeel en meer volume draaien. Toen we de aandacht naar hogere winstmarges hebben verlegd, hebben we dit te snel gedaan. We hebben onze bedrijfsvoering verlamd", aldus een van de bronnen.

Alle aandacht naar SUV's in Europa

In Europa zal Nissan zich vooral gaan richten op SUV's, waaronder de Qashqai en de Juke. Dat betekent vermoedelijk het einde voor sportwagens als de 370Z en de GT-R in dit deel van de wereld. Of de op de Renault Clio gebaseerde Nissan Micra een opvolger krijgt, moet nog blijken.

Mogelijk laat Nissan het elektrische deel van de Europese markt over aan partner Renault, aldus de berichtgeving door Reuters. Nissan voert in Nederland de volledig elektrische Leaf.

"We kunnen geen commentaar geven op speculatieve artikelen en het bericht van Reuters is er daar een van", aldus Nissan Nederland in een eerste reactie.

Vorig jaar verkocht het merk 390.947 auto's in Europa, een daling van 20 procent. Daarmee was Nissan het slechtst presterende merk. Wel heeft het met de Qashqai een van de populairste modellen in het aanbod.