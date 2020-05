Mercedes-Benz heeft maandag de Nederlandse prijzen van de GLE 63 AMG bekendgemaakt. De 612 pk sterke S-uitvoering staat voor 199.585 euro in de prijslijst, de reguliere versie kost 187.484 euro.

Ook de 'gewone' Mercedes-AMG GLE 63 heeft een flink motorvermogen. De V8-motor zelf levert 571 pk, maar krijgt er dankzij het zogeheten EQ Boost-systeem van Mercedes onder bepaalde omstandigheden kortstondig 22 pk bij.

De auto accelereert in vier seconden naar 100 kilometer per uur en heeft een begrensde topsnelheid van 250 kilometer per uur. Tegen betaling is het Drivers Package leverbaar, waarmee de topsnelheid verhoogd wordt naar 280 kilometer per uur.

De GLE 63 S heeft eveneens de beschikking over het EQ Boost-systeem, waardoor er op momenten geen 612 maar 634 pk beschikbaar is. Deze uitvoering heeft voor de sprint naar 100 kilometer per uur slechts 3,8 seconden nodig.

Van de genoemde AMG-modellen zijn ook Coupé-versies te koop. De Mercedes-AMG GLE Coupé 63 kost 207.510 euro, de S-uitvoering 221.365 euro.

Wanneer de AMG-versies van de GLE op de markt komen, is nog niet bekend.

